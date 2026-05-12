Ivan Romeo rinnova con la Movistar fino al 2030: “Mi sento parte fondamentale del progetto”

Il miglior modo per costruire il futuro è sempre quello di rinnovare la fiducia ai propri uomini. La Movistar Team annuncia il rinnovo di contratto di Ivan Romeo fino al 2030. Il corridore iberico, nel suo palmares, ha conquistato la maglia di campione nazionale lo scorso anno, oltre alle vittorie di tappa alla Volta a Valenciana e al Giro del Delfinato. In questa stagione il corridore castigliano ha fatto un ulteriore passo in avanti come uomo di classifica, vincendo la generale della Vuelta a Andalucía.

Il corridore iberico commenta così la notizia: “Il prolungamento del mio contratto con il Team Movistar fino al 2030 mi dà grande tranquillità sapendo che potrò continuare a crescere e migliorare come ho fatto negli anni passati, che in fondo è quello che ho sempre desiderato. Sono molto contento della squadra; lo sanno tutti e non l’ho mai nascosto“.

L’importanza della fiducia reciproca e del sentirsi parte di un progetto: “Penso che sia un passo avanti per me avere quattro anni davanti a me e continuare a crescere con la stessa serenità che ho avuto finora. Ciò che mi lega di più alla squadra è la fiducia reciproca. Mi sento anche una parte fondamentale del progresso del team e apprezzo che la mia opinione venga ascoltata. Penso che stiamo facendo progressi e questo mi fa sentire parte del progetto“.

Le prospettive per il futuro: “Per i prossimi anni, so che sembra un cliché, ma dico sempre che voglio migliorare un po’ ogni giorno, un po’ di più l’anno successivo. Non ho mai avuto un anno in cui ho fatto un passo indietro; sono sempre stato molto esigente con me stesso e ho sempre cercato di migliorare un po’. Alla fine, diventa sempre più difficile; sono già a un livello più alto, ma credo che se continuo su questa strada, questa traiettoria ascendente mi porterà a competere in gare di alto livello, e credo che sia il passo che devo fare: essere costante, portare vittorie alla squadra ed essere una risorsa affidabile“.