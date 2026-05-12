Il Giro d’Italia perde i pezzi: si ritirano anche Kaden Groves e Wilco Kelderman

Si susseguono purtroppo i ritiri in questa prima parte del Giro d’Italia 2026, che ha perso già diverse pedine quando deve ancora concludersi la quarta tappa (la prima sul suolo italiano). Dopo una giornata di riposo in cui è stato effettuato il trasferimento della carovana dalla Bulgaria al Bel Paese, altri due corridori hanno lasciato in anticipo la Corsa Rosa.

Kaden Groves, sprinter australiano dell’Alpecin-Premier Tech, ha abbandonato la prestigiosa corsa a tappe italica dopo aver percorso meno di 40 chilometri della frazione odierna in Calabria (con partenza a Catanzaro e arrivo a Cosenza). Il 27enne oceanico conviveva da diversi giorni con un forte dolore in seguito ad una caduta avvenuta nella prima tappa, ma evidentemente non era in grado di proseguire la competizione.

Oltre a Groves, uno dei velocisti più competitivi e attesi alla vigilia di questa edizione n.109 del Giro d’Italia, anche il neerlandese Wilco Kelderman ha abbandonato la gara non presentandosi al via della tappa di oggi. Jonas Vingegaard, capitano della Visma – Lease a Bike, perde dunque uno dei suoi gregari principali in vista delle grandi salite.