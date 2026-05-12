Praia a Mare-Potenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 13 maggio 2026, quando si disputerà la quinta tappa, che prevede la partenza da Praia a Mare e l’ arrivo a Potenza dopo 203 km.

Sarà una tappa che si snoderà tra Calabria e Basilicata, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Castrocucco, Lauria, Prestieri, Castelluccio Superiore, Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, Senise, Sant’Arcangelo, San Martino d’Agri, Diga del Pertusillo, Viggiano, Montagna Grande di Viggiano, Calvello, Pierfaone, La Sellata, Pignola.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.25, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.30. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Mercoledì 13 maggio

Quinta tappa: Praia a Mare-Potenza (203 km)

Regioni attraversate: Calabria, Basilicata.

Province attraversate: Cosenza, Potenza.

Località attraversate: Praia a Mare, Castrocucco, Lauria, Prestieri, Castelluccio Superiore, Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, Senise, Sant’Arcangelo, San Martino d’Agri, Diga del Pertusillo, Viggiano, Montagna Grande di Viggiano, Calvello, Pierfaone, La Sellata, Pignola, Potenza.