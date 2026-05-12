Perché Christian Scaroni è stato ammonito al Giro d’Italia: alla seconda sanzione scatta la squalifica!

Dopo un giorno di riposo ed il trasferimento della carovana dalla Bulgaria al Bel Paese, riparte quest’oggi il Giro d’Italia 2026 con la quarta tappa da 138 chilometri in programma sulle strade calabresi da Catanzaro a Cosenza. Chi dovrà fare molta attenzione da qui in avanti è sicuramente Christian Scaroni, che rischia addirittura la squalifica dalla Corsa Rosa.

Il corridore azzurro dell’Astana XDS Team ha ricevuto infatti un cartellino giallo in occasione della seconda frazione con traguardo a Veliko Tarnovo, vinta dal suo compagno di squadra uruguaiano Guillermo Thomas Silva (che aveva conquistato così anche la maglia rosa). Scaroni è stato sanzionato per aver festeggiato in mezzo al gruppo nella volata finale, un comportamento ritenuto pericoloso dalla giuria.

Con il regolamento attuale, al secondo cartellino giallo nell’arco di una corsa a tappe scatta in automatico l’espulsione dalla gara ed in aggiunta sette giorni di sospensione dalle competizioni ufficiali. Il 28enne bresciano dovrà quindi stare molto attento a non commettere ulteriori irregolarità o manovre al limite, per evitare il rischio di terminare in anticipo questa edizione n.109 del Giro.