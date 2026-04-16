O Gran Camiño 2026, assolo vincente di Romeo. Pinarello sul podio, Nordhagen nuovo leader della generale

Lo spagnolo Ivan Romeo si aggiudica la terza tappa di O Gran Camiño 2026, la Carballo–Padrón di 169 chilometri. Il corridore della Movistar Team, a poco più di dieci chilometri, allunga sui compagni di fuga, scava il solco decisivo e taglia il traguardo da solo. Il norvegese Jørgen Nordhagen conquista la testa della classifica generale.

Romeo, al sesto successo della sua carriera da professionista, precede di quindici secondi Alessandro Pinarello della NSN Cycling Team e il connazionale Abel Balderstone della Caja Rural – Seguros RGA. Pinarello guadagna terreno in classifica generale e ora è secondo, ad un solo secondo, dal norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma | Lease a Bike.

I portoghesi Jose Bicho della Team Tavira / Crédito Agrícola e Pedro Silva della Feira dos Sofás – Boavista e il neozelandese Finnegan Murphy della Meridian Racing p/b de la Uz escono dal gruppo nei primi chilometri. L’azione dei tre non supera però i quindici secondi di vantaggio ed è rapidamente recuperata dal gruppo.

Ci provano lo spagnolo Xabier Isasa della Euskaltel – Euskadi, i portoghesi Carlos Miguel Salgueiro della Team Tavira / Crédito Agrícola, Simão Lucas della Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua e Fabio Costa della Feira dos Sofás – Boavista, il canadese Jacob Ray e l’americano Joshua Lebo della Meridian Racing p/b de la Uz. I sei sfiorano i tre minuti di margine prima di essere recuperati dal forcing del gruppo sull’avvicinamento all’unica salita di giornata, l’Alto Pico Muralla.

A prendere il comando della corsa è un drappello di sei uomini: il britannico Adam Yates della UAE Team Emirates-XRG, il norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma | Lease a Bike, il neozelandese George Bennett e Alessandro Pinarello della NSN Cycling Team, gli spagnoli Ivan Romeo della Movistar e Abel Balderstone della Caja Rural – Seguros RGA. I sei arrivano ad un vantaggio che sfiora il minuto quando il trio Pinarello-Balderstone-Romeo allunga sui compagni di fuga. A meno di dieci chilometri Romeo rompe gli indugi, lancia il suo attacco e s’invola.