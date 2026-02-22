Vuelta a Andalucia 2026, Pidcock trionfa nell’ultima tappa. A Romeo il successo finale

Thomas Pidcock mette il primo suo sigillo nella stagione 2026. Il britannico Pinarello-Q36.5 ha centrato la vittoria nella quinta ed ultima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Si tratta dell’undicesimo successo in carriera per Pidcock, che ha attaccato in salita nel tratto finale, andando a prendersi poi il successo sul traguardo di Lucena.

Lo spagnolo Ivan Romeo è riuscito a conservare il suo primo posto nella classifica generale, conquistando così a 22 anni la sua prima corsa a tappe della carriera. Secondo posto per il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) con un ritardo di soli sette secondi, mentre in terza posizione ha chiuso proprio Thomas Pidcock.

Dopo che è stata ripresa la fuga iniziale, sono cominciati svariati attacchi per portare via l’azione migliore. Ci hanno provato prima Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) e poi anche Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG), ma i loro tentativi sono sempre stati stoppati.

Sulle rampe dell’Alto del la Primea Cruz ha attaccato Tom Pidcock, che ha allungato in maniera decisiva a quattro chilometri dal traguardo. Il britannico ha preso un buon margine sui diretti rivali, tagliando il traguardo in solitaria con 10 secondi di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates XRG). A dodici secondi è arrivato poi un drappello di corridori, con il francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ United) che ha vinto la volata per il terzo posto. All’interno di questo gruppo era presente anche Ivan Romeo, che così ha potuto festeggiare la vittoria nella classifica generale.