Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia, nel secondo match del Gruppo B, alle ore 20.15, affronterà l’Australia, già qualificata alle Finals in quanto Paese ospitante.

Azzurre ed australiane sono ancora a quota zero nel Girone B, a causa delle sconfitte patite ieri all’esordio, rispettivamente contro Grecia e Paesi Bassi: per il Setterosa si tratta già dell’ultima occasione per provare a rimanere in corsa per uno dei primi due posti del girone, che vale il pass diretto per le Finals, senza passare per la seconda fase.

Per Italia-Australia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Sabato 2 maggio

20.15 Italia-Australia

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.