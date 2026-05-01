Maurizio Mirarchi: “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così”

Il Setterosa è stato battuto dalla Grecia per 11-15 nel match d’esordio della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: prima panchina amara per il nuovo CT dell’Italia, Maurizio Mirarchi, che al sito federale traccia il bilancio della sfida persa contro le elleniche.

L’analisi del match: “È stata la prima partita, una partita molto intensa contro le campionesse in carica. Abbiamo iniziato un po’ contratte, poi piano piano ci siamo sciolte arrivando pure ad un gol. Abbiamo avuto anche l’occasione davanti alla porta di pareggiare. Non l’abbiamo sfruttata e poi quando non sfrutti queste occasioni, loro ti castigano subito“.

Il CT guarda il bicchiere mezzo pieno: “Sono molto contento dall’atteggiamento. Abbiamo avuto veramente un bel carattere nel rientrare in partita, standole appresso fino all’ultimo. Alla fine c’è stata anche un po’ di stanchezza, però secondo me siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così“.