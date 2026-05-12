Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 12 maggio, ordine di gioco, streaming

Sarà un martedì decisamente intenso quello che attende gli appassionati di tennis. Al Foro Italico sono infatti in programma gli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti della parte alta del tabellone di singolare femminile. Continua anche il percorso dei due tornei di doppio.

Saranno quattro gli azzurri impegnati in tre match. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida la grande sorpresa Andrea Pellegrino, al suo miglior risultato in un Masters 1000 alla prima partecipazione. La mancanza di precedenti tra i due rende il confronto un inedito assoluto.

Lorenzo Musetti, dopo la fatica accusata al termine del match contro Cerundolo e una condizione che non sembra ancora ideale, sfida il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23. I precedenti tra i due sono sull’1-1 con l’ultimo che risale alla semifinale di Bastad 2023, incontro vinto dallo scandinavo.

Luciano Darderi, reduce dalla vittoriosa rimonta con lo statunitense Tommy Paul, incrocia sul proprio cammino il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. I due giocatori si ritrovano nuovamente faccia a faccia al Foro Italico a due anni di distanza dalla sfida dei sedicesimi vinta in due set dal numero 3 del ranking ATP. Tornano in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini che negli ottavi di finale del doppio femminile affrontano la coppia ceca Noskova/Valentova.

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD e Sinner-Pellegrino sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go e NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per Sinner-Pellegrino. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI

Martedì 12 maggio

CAMPO CENTRALE-Dalle 11:00

Lorenzo Musetti (ITA, 8) vs Casper Ruud (NOR, 23)

Non prima delle 13:00

Sorana Cirstea (ROU, 26) vs Jelena Ostapenko (LAT)

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner (ITA, 1) vs Andrea Pellegrino (ITA, Q)

Non prima delle 19:00

Coco Gauff (USA, 3) vs Mirra Andreeva (8)

Non prima delle 20:30

Thiago Agustin Tirante (ARG) vs Daniil Medvedev (7)

BNP PARIBAS ARENA-Dalle 11:00

Robert Galloway / Santiago Gonzalez (USA/MEX, Alt) vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP/ARG, 2)

A seguire

Rafael Jodar (ESP, 32) vs Learner Tien (USA, 19)

Non prima delle 14:00

Luciano Darderi (ITA, 18) vs Alexander Zverev (GER, 2)

A seguire

Andrey Rublev (12) vs Nikoloz Basilashvili (GEO, Q)

Non prima delle 17:00

Sara Errani / Jasmine Paolini (ITA, 1) vs Linda Noskova (CZE) / Tereza Valentova (CZE)

SUPERTENNIS ARENA-Dalle 11:00

Karen Khachanov (13) vs Dino Prizmic (CRO, Q)

A seguire

Kevin Krawietz / Tim Puetz (GER, 6) vs Alexander Erler / Lucas Miedler (AUT)

A seguire

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez (ESP/USA, 7) vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic (UKR/SRB)

A seguire

Francisco Cabral / Joe Salisbury (POR/GBR, 8) vs Doumbia (FRA) / Reboul (FRA)

A seguire

Christian Harrison / Neal Skupski (USA/GBR, 4) vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner (GER/GER)

PIETRANGELI-Dalle 11:00

Hailey Baptiste / Alexandra Eala (USA/PHI) vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (CZE/USA, 2)

A seguire

Irina Khromacheva / Giuliana Olmos (MEX) vs Anna Danilina / Asia Muhammad (KAZ/USA, 6)

Non prima delle 14:00

Siegemund / Zvonareva (GER) vs Storm Hunter / Jessica Pegula (AUS/USA)

A seguire

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (MON/FRA) vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (ESA/CRO, 5)

Non prima delle 17:30

Hamad Medjedovic (SRB) vs Martin Landaluce (ESP, LL)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Sinner-Pellegrino in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, per Sinner-Pellegrino tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport