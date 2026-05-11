Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Luciano Darderi affronterà martedì 12 maggio sulla terra rossa del Foro Italico il tedesco Alexander Zverev, nell’incontro valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Un incontro molto complicato per l’italo-argentino, al cospetto del n.3 del mondo che vanta in questo evento due affermazioni, reduce poi dalla finale nel Masters1000 di Madrid.

Sarà una partita difficile, come detto, per via della solidità di Zverev. Il tedesco ha nella combinazione servizio- rovescio il suo punto di forza e su un campo particolarmente lento come quello di Roma può avere il tempo per colpire come meglio preferisce anche dal lato del dritto. Di conseguenza, i favori del pronostico sono per il n.3 ATP.

Darderi, dal canto suo, cercherà di sorprendere il suo avversario con qualche variazione sul tema. Il tennista di origini sudamericane cercherà di essere il più aggressivo possibile, sfruttando la sua battuta e soprattutto il proprio dritto. Un colpo che potrebbe fare la differenza per Luciano.

La partita tra Luciano Darderi e Alexander Zverev sarà valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo della BNP Paribas Arena e sarà il terzo (non prima delle 14:00) nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport (da definire il canale specifico). In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DARDERI-ZVEREV ATP ROMA 2026

Martedì 12 maggio

BNP PARIBAS ARENA – Inizio ore 11:00

Robert Galloway USA / Santiago Gonzalez MEX vs [2] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

A seguire

[32] Rafael Jodar ESP vs [19] Learner Tien USA

Non prima delle 14:00

[18] Luciano Darderi ITA vs [2] Alexander Zverev GER – Diretta tv Sky Sport (da definire)

A seguire

[12] Andrey Rublev vs [Q] Nikoloz Basilashvili GEO

A seguire

Hamad Medjedovic SRB vs [LL] Martin Landaluce ESP

PROGRAMMA DARDERI-ZVEREV ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport