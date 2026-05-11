Dove vedere in tv Bellucci-Landaluce oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming

Mattia Bellucci è chiamato al tentativo di maggior spicco della sua carriera tennistica fino a questo momento. Può, infatti, arrivare agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026. Per farlo, però, dovrà superare lo spagnolo Martin Landaluce, già giovane di speranze in casa iberica che, però, solo coi recenti quarti a Miami ha fatto un passo in avanti verso i piani alti.

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-LANDALUCE DALLE 11.00

Qui Landaluce, da lucky loser, ha approfittato della possibilità di esordire al secondo turno al posto di Vacherot e ha sconfitto Marin Cilic, regalandosi così una grande chance. La stessa che ha Bellucci, alla fine dei conti. Va detto che non aiuta il fatto che l’iberico è avanti 0-3 nei precedenti (l’ATP segna 0-0 solo perché sono tutti arrivati in zona Challenger e dintorni), ma un conto è il piano inferiore e un conto Roma con un tale obiettivo in palio.

Il match tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce aprirà il programma della BNP Paribas Arena alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BELLUCCI-LANDALUCE OGGI, ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 Bellucci (ITA)-Landaluce (ESP) [LL] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA BELLUCCI-LANDALUCE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport