ATP Roma 2026: Musetti e Darderi fanno gioire il Foro Italico, Arnaldi saluta. Avanti anche Zverev

Si chiude una lunghissima giornata a Roma per quanto riguarda il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Va a compiersi una domenica che, in tutti i sensi, ha regalato emozioni in ogni dove, sia con partite di livello molto alto che con altre che, a dispetto della carica d’anticipo, non hanno realmente vissuto secondo quelle che erano le attese.

In ogni caso, casa Italia può definirsi soddisfatta: passa, pur soffrendo, in una partita ruspante Lorenzo Musetti, vittorioso per 7-6(7) 6-4 sull’argentino Francisco Cerundolo. E passa anche Luciano Darderi, davvero molto bravo a rimontare il semifinalista di un anno fa, l’americano Tommy Paul. Sfide complicate per entrambi negli ottavi: da una parte Casper Ruud, dall’altra Alexander Zverev. E, in serata, Matteo Arnaldi imbastisce una lotta superba contro lo spagnolo Rafael Jodar, anche se alla fine è il diciannovenne madrileno che ce la fa.

Da rimarcare la spettacolare corsa che continua di Dino Prizmic: per il croato, arrivato dalle qualificazioni, sembra davvero giunto il momento di un’esplosione che è stata ritardata solo da problemi fisici importanti. Battuto, dopo Djokovic, anche il francese Ugo Humbert, e per quel che conta anche il russo Karen Khachanov a questo punto non è poi tanto tranquillo.

E se c’è un confronto assoluto di stili, questo è tra la focosa tranquillità di Learner Tien e l’estro scatenato di Alexander Bublik. Prevale alla fine l’americano, in rimonta, in questo finale di giornata che difficilmente gli appassionati romani dimenticheranno per il tanto spettacolo vissuto su ogni campo. C’è poi Alexander Zverev: il tedesco non si fa problemi a battere nettamente (di nuovo) il belga Alexander Blockx. La corsa è chiara, ed è verso un tentativo di tris capitolino.

RISULTATI TERZI TURNI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 MASCHILI

Musetti (ITA) [8]-F. Cerundolo (ARG) [25] 7-6(7) 6-4

Ruud (NOR) [23]-Lehecka (CZE) [11] 6-3 6-4

Khachanov [13]-van de Zandschulp (NED) 5-7 6-4 6-4

Prizmic (CRO) [Q]-Humbert (FRA) [30] 6-1 7-5

Jodar (ESP) [32]-Arnaldi (ITA) [WC] 6-1 4-6 6-3

Tien (USA) [19]-Bublik (KAZ) [9] 4-6 6-3 7-5

Darderi (ITA) [18]-Paul (USA) [16] 3-6 6-3 6-2

Zverev (GER) [2]-Blockx (BEL) 6-1 6-4