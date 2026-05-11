Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming

Il colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno. Ora cercherà di sfruttare la fortuna che gli è toccata in sorte dopo l’infortunio che ha costretto al ritiro il francese Arthur Fils dopo quattro game due giorni fa. Certo, l’ostacolo è importante. E si chiama Frances Tiafoe.

LA DIRETTA LIVE DI PELLEGRINO-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00)

Età abbastanza simile (28 anni Tiafoe, 29 Pellegrino), ben diversa l’esperienza vissuta, con l’americano che è da quasi un decennio parte attiva del circuito maggiore mentre Pellegrino di comparse sull’ATP Tour ne ha compiute rare. Per questo i due si affrontano per la prima volta, ma il valore dell’azzurro cresce di molto sul rosso. E a Roma, in queste condizioni. Il che lancia tutte le premesse per un match meno scontato delle previsioni.

Il match tra Andrea Pellegrino e Frances Tiafoe sarà il secondo sulla BNP Paribas Arena dalle ore 11:00 dopo Bellucci-Landaluce. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA PELLEGRINO-TIAFOE OGGI, ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 Bellucci (ITA)-Landaluce (ESP) [LL] – 3° turno ATP

A seguire Tiafoe (USA) [20]-Pellegrino (ITA) [Q] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA PELLEGRINO-TIAFOE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport