Il Team Visma | Lease a Bike domina il Giro d’Italia. Plugge: “Sono molto orgoglioso di questa squadra”

L’odierna frazione Roma-Roma di 131 km chiude l’edizione 2026 del Giro d’Italia. Jonas Vingegaard ha vinto la Corsa Rosa numero 109 in maniera netta e senza neanche il bisogno di dover forzare al massimo delle proprie possibilità. Il Team Visma | Lease a Bike, già vincitore dello scorso anno con Simon Yates, si prepara a festeggiare un percorso impreziosito dal successo di Sepp Kuss nella frazione regina e dalle splendide prestazioni di Davide Piganzoli, giunto secondo nella graduatoria della maglia bianca.

Richard Plugge, direttore della formazione olandese, ha commentato ai microfoni di Eurosport al termine della tappa di Piancavallo: “È incredibile come la squadra abbia corso di nuovo nella penultima tappa. Dopo tre settimane, tutti ne stanno pagando il prezzo, ma Jonas è ancora il più forte. È bellissimo vederlo. Un’altra vittoria. Il modo in cui continua a farlo è incredibile“.

Sulla portata storica del risultato conquistato dalla formazione neerlandese: “Scriviamo di nuovo la storia. Con il primo corridore di questa generazione a vincere tutti e tre i Grandi Giri”. Vingegaard, con questo Giro, completa la Tripla Corona, dopo i successi al Tour de France e alla Vuelta a España. Si tratta dell’unico corridore in attività ad aver centrato il prestigioso traguardo.

La soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti da una delle squadre più forti del panorama internazionale è ampiamente legittima: “Abbiamo vinto la Parigi-Roubaix con Wout e ora il Giro con Jonas. Saremo di nuovo dei contendenti al Tour, ma prima dobbiamo realizzare appieno questa vittoria. Sono molto orgoglioso di questa squadra”.