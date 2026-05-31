Tour de France 2026, chi parteciperà? Sfida stellare Pogacar-Vingegaard, ma attenzione a Seixas ed Evenepoel

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a concludersi e, come sempre, alla fine di una grande corsa a tappe, sale un po’ di astinenza per gli appassionati del ciclismo. L’estate però sarà intensissima e l’attesa è tutta per il secondo Grand Tour stagionale, il Tour de France, che scatterà il 4 luglio da Barcellona.

Se nella Corsa Rosa c’è stato un unico padrone che ha dominato in lungo e in largo, la startlist della Grande Boucle, come accade da anni, sarà veramente piena di campioni e non mancherà lo spettacolo.

Ovviamente l’uomo più atteso è Tadej Pogacar: lo sloveno, campione del mondo in carica, vuole conquistare la quinta affermazione in terra francese, la terza consecutiva. La sfida sarà clamorosa contro uno Jonas Vingegaard che al Giro ha dimostrato di essere più in forma che mai: il danese proverà a contrastare il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG.

Vingegaard, Pogacar ma non solo: la Francia sogna con la stellina Paul Seixas. Il baby transalpino è già a livelli stellari e punta al podio e, perché no, a provare a contrastare i due fenomeni del ciclismo: ha tutte le carte in regola per dare soddisfazioni al proprio pubblico. Da non dimenticare anche Remco Evenepoel: il belga vanta già un podio al Tour e sarà al via con l’obiettivo di riprovarci. Sul podio l’anno scorso ci è salito il compagno di squadra alla Red Bull – BORA – hansgrohe, il tedesco Florian Lipowitz, corridore che in salita ha qualità impressionanti.

Ma poi, oltre agli uomini di classifica, spazio anche ai migliori velocisti come Jasper Philipsen e Tim Merlier, oltre che alle stelle delle classiche: da Mathieu van der Poel a Mads Pedersen passando per il trionfatore della Parigi-Roubaix Wout van Aert.