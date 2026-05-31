Nicolò Bulega piega Iker Lecuona e conquista la Superpole Race ad Aragon. Surra ai piedi del podio

Più complicata del previsto, ma la striscia vincente continua ad allungarsi. Nicolò Bulega porta a 21 il numero di successi consecutivi nel Mondiale Superbike. Il pilota italiano dell’Aruba.it Racing – Ducati continua a riscrivere la storia della categoria con una serie record iniziata nelle ultime quattro gare della stagione 2025 e proseguita senza interruzioni nel 2026.

Nella Superpole Race di Aragon, sesto appuntamento del campionato 2026, il pilota emiliano si è imposto in sella alla Ducati Panigale V4 R, precedendo il compagno di squadra Iker Lecuona (+0″594) e il britannico Sam Lowes (+1″240), sempre su Ducati. A completare la top-five sono stati Alberto Surra (Ducati), quarto a 2″640, e Alex Lowes (Bimota KB998), quinto a 3″219. In zona punti hanno chiuso anche Alex Bassani (Bimota KB998 Rimini), Thomas Bridewell (Ducati), Alvaro Bautista (Ducati) e Yari Montella (Ducati), a conferma della netta superiorità della casa di Borgo Panigale, capace di piazzare ben sei moto nelle prime nove posizioni.

Quella di Bulega, però, non è stata una vittoria semplice. Il leader del campionato è apparso in difficoltà fin dalla partenza, probabilmente a causa della scelta di una gomma posteriore troppo dura, che ha richiesto più tempo del previsto per entrare nella corretta finestra di utilizzo. A cercare di approfittarne è stato soprattutto Lecuona, protagonista di un lungo duello con il compagno di squadra che si è protratto fino alle battute finali della gara. Lo spagnolo ha dovuto però arrendersi nell’ultimo giro, quando Bulega ha sfoderato una prestazione da campione, siglando anche il giro più veloce della corsa in 1’47″709. Un colpo da fuoriclasse, per certi versi alla Valentino Rossi, che ha ribadito ancora una volta la sua superiorità.

L’attenzione si sposta ora su Gara 2, in programma alle 15:30, per capire se Bulega riuscirà ad allungare ulteriormente la propria serie vincente. Va inoltre ricordato che il risultato della Superpole Race incide direttamente sulla griglia di partenza della seconda manche: le prime nove posizioni vengono infatti determinate dall’ordine d’arrivo della gara “sprint”, mentre dalla decima casella in poi viene mantenuto il piazzamento ottenuto nella Superpole del sabato.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE ARAGON SUPERBIKE 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 10 Leader 1’47.709 321

2 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 10 +0.594 1’48.173 319

3 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 10 +1.240 1’48.325 319

4 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 10 +2.640 1’48.399 319

5 Alex Lowes 22 bimota KB998 Rimini 10 +3.219 1’48.610 320

6 Axel Bassani 47 bimota KB998 Rimini 10 +3.747 1’48.576 321

7 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 10 +4.219 1’48.672 321

8 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 10 +4.621 1’48.630 324

9 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 10 +4.895 1’48.407 324

10 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 10 +6.009 1’48.701 320

11 Michael van der Mark 60 BMW M 1000 RR 10 +6.936 1’48.751 321

12 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 10 +7.371 1’48.709 321

13 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 10 +11.891 1’48.905 319

14 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 10 +11.977 1’49.145 315

15 Hannes Soomer 38 BMW M 1000 RR 10 +17.296 1’49.615 320

16 Bahattin Sofuoglu 54 Yamaha YZF R1 10 +20.208 1’49.816 318

17 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 10 +21.691 1’50.163 313

18 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 10 +22.072 1’50.018 320

RITIRATI

Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 8 1’48.477

Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4R 1 —

Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1 —