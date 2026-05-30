Giro d’Italia femminile 2026, Lorena Wiebes fa sua la prima tappa in volata. Seconda Elisa Balsamo

La prima firma del Giro d’Italia femminile è di Lorena Wiebes. La grande favorita della vigilia trionfa nella prima tappa con partenza da Cesenatico ed arrivo a Ravenna. L’olandese della SD Worx – Protime è riuscita a trionfare allo sprint davanti ad un’ottima Elisa Balsamo (Lidl-Trek) e all’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ).

La fuga di giornata vede protagoniste tre italiane: Sofia Arici (Vini Fantini – BePink), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) e Valeria Curnis (Isolmant – Premac – Vittoria). Dopo un’ottantina di chilometri c’è una caduta in gruppo che coinvolge oltre venti atlete e tra queste ad avere la peggio è la britannica Cat Ferguson (Movistar), che deve addirittura abbandonare la corsa.

Ai -50 dall’arrivo le tre fuggitive vengono riprese e comincia una lunga attesa verso la prima volata di questo Giro. Non ci sono attacchi, con nessuna che cerca di uscire dal gruppo per provare a cambiare le sorti di un arrivo già scritto. Le squadre delle velociste gestiscono bene e si arriva così allo sprint.

Il treno della SD Worx – Protime è perfetto e lancia verso la vittoria Lorena Wiebes, che domina la volata non lasciando scampo alle avversarie. Alle sue spalle ci ha provato Elisa Balsamo, che ha comunque raccolto una bella seconda posizione, mentre terza è Lara Gillespie. Quarto posto per Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto), che ha preceduto l’australiana Georgia Baker (AlUla Jayco). Wiebes ovviamente con questa vittoria indossa la prima maglia rosa.