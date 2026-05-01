Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026: la spartizione dei diritti, come vederlo in chiaro e alternative streaming

Sarà decisamente vasta, capillare e completa la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe del Giro d’Italia 2026. Si tratta dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia, che andrà in scena da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio. Numerose anche le rubriche previste in tv, per non perdersi neanche un metro della Corsa Rosa che scatterà dalla Bulgaria, per poi rientrare nel Bel Paese, risalire lo Stivale e infine concludersi a Roma.

Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico: il due volte vincitore del Tour de France andrà a caccia della sua prima affermazione sulle strade del Bel Paese per completare la sempre prestigiosa Tripla Corona. L’Italia si affiderà soprattutto a Giulio Pellizzari, reduce dal trionfo al Tour of the Alps e con tutte le carte in regola per poter puntare al podio. Saranno della partita anche Giulio Ciccone, Filippo Ganna, Damiano Caruso.

La diretta tv gratis e in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e Rai 2: la trasmissione della tappa sarà in versione integrale, inizierà sulla rete tematica e poi si sposterà sul canale generalista a partire dalle ore 14.00. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. Prevista la diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il palinsesto tv di Rai ed Eurosport per il Giro d’Italia 2026.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

RUBRICHE RAI GIRO D’ITALIA 2026

45 minuti prima del via Giro Mattina (su RaiSportHD)

Dal via della tappa fino alle ore 14.00 Prima Diretta (su RaiSportHD)

Dalle 14.00 al termine della tappa Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2)

Dal termine della tappa alle 18.00 Processo alla Tappa (su Rai2)