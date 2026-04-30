Giro di Turchia 2026, Van Uden fa suo lo sprint a Kemer. Quarto Belletta e quinto Ballerini

Dopo quasi un anno dall’ultimo successo, la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, Casper Van Uden è tornato a vincere una corsa. Il velocista olandese del Team Picnic PostNL ha trionfato nella quinta frazione del Giro di Turchia 2026. Una tappa di 180,7 chilometri con partenza da Patara ed arrivo a Kemer. Si tratta della sesta vittoria in carriera tra i professionisti per Van Uden, che ha battuto allo sprint il polacco Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort) e l’uzbeko Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber).

Una tappa decisamente nervosa e che ha visto completamente esplodere sulla salita di Mountain Prime. Qui il gruppo si è diviso e solo qualche velocista è riuscito a rimanere nella prima parte. Dallo scollinamento c’è stata poi una lunga attesa fino al traguardo di Kemer, con il copione della volata quasi scritto.

Ad anticipare tutti i piani ci ha provato, però, Davide Ballerini, ma il corridore della XDS Astana Team è stato ripreso, con lo stesso Van Uden che si è preso la ruota dell’italiano, sfruttando così la scia. Il velocista della Picnic PostNL si è così imposto davanti a Budzinski e Tsvetkov. Quarto posto per Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta), che ha preceduto Ballerini e Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA).

In testa alla classifica generale c’è sempre il colombiano Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) con 13 secondi di vantaggio sull’australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) e 21 sul francese Nicolas Breuillard (TotalEnergies). Quarto posto per Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) con un ritardo di 34 secondi.