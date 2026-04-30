Théot sprint al Tour de Bretagne, Magagnotti in top-10. Sparfel resta leader

La sesta e penultima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2.2 (inferiore per importanza alle kermesse di WorldTour e Pro) ma di grande storicità nel calendario internazionale, si è risolta con una volata di gruppo sul traguardo di La Bouexiere, dopo aver affrontato un tracciato vallonato di 181 km sulle strade francesi.

Il padrone di casa Killian Théot (Van Rysel Roubaix) è riuscito ad avere la meglio nei confronti del belga Seppe van den Boer (Tudor Pro Cycling Team U23) e del suo connazionale, nonché compagno di squadra, Rémi Capron. Si tratta del primo successo in campo internazionale per il 26enne, che aveva alzato le braccia al cielo per l’ultima volta il 12 luglio 2024 al Tour des Deux-Sevres-Magasins.

Alessio Magagnotti ha concluso in ottava posizione: top-10 per il 19enne trentino della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies, che aveva vinto la prima e la terza tappa proprio in una volata di gruppo e che oggi si è dovuto accontentare del piazzamento onorevole, a dimostrazione comunque delle eccellenti doti tecniche di cui è in possesso.

Il francese Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) resta al comando della classifica generale con un vantaggio di cinque secondi nei confronti del norvegese Halvor Dolven e 19” sul belga Victor van der Putte (entrambi in forza alla Lotto-Groupe Wanty). Venerdì 1° maggio andrà in scena la settima e ultima tappa: 149 km da Plélan-le-Petit a Dinan, finale su circuito da ripetere cinque volte con uno strappo di 1100 metri al 5,5% di pendenza media.