SEMIFINALE! Mosaner/Constantini rimontano il Giappone e all’ultimo respiro vincono all’extra-end!

All’ultimo respiro. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno strappato il pass per le semifinali dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Dopo una sfida particolarmente complessa, i nostri ragazzi hanno battuto per 7-6 il Giappone all’extra end, vittoria che consentirà ai nostri portacolori di affrontare, nel tardo pomeriggio, l’Australia (inizio ore 19:00).

Altro inizio in salita per gli azzurri che, esattamente come successo ieri mattina contro la Corea del Sud, subiscono una mano rubata da un punto dai parte dei nipponici. La reazione degli azzurri non è arrembante, in quanto al secondo turno i plurimedagliati olimpici preferiscono non rischiare accontentandosi soltanto di un sigillo.

Ma il match si complica non poco al terzo end, quando il Giappone mette a referto una proficua doppia bocciata, avanzando di tre unità. Anche in questo caso la risposta tricolore è flebile: una volta tornati di mano infatti Constantini e Mosaner non vanno oltre il singolo sigillo, apparecchiando così la tavola agli avversari, ritrovatisi con serissime chance di indirizzare in modo definitivo la disputa.

Tuttavia la forza, la classe, la maestria di chi si può permettere di custodire un oro e un bronzo olimpico emerge nel quinto turno. Quando tutto sembrava infatti perso, i due azzurri si inventano una rete offensiva superba orchestrata da Mosaner e capitalizzata da Constantini che segna due timbri senza il martello portando il parziale sul 4-4.

Il binomio nipponico incassa il colpo, ma non si scompone, avanzando sul 5-4 al sesto subendo però il contro sorpasso tricolore al settimo, momento in cui gli azzurri si prendono due punti ribaltando il risultato, preludio del prevedibile pareggio del Sol Levante all’ultimo atto che porta sì la partita all’extra end, ma con Stefania ed Amos in possesso dell’hammer; un vantaggio sfruttato alla grande dai detentori del titolo che, infatti, non mancano l’occasione e con una bella bocciata di sponda finale avanzano con il definitivo 7-6, mettendosi alle spalle un vìs-a-vìs complicatissimo.

Nell’altro play-off a spuntarla è stata invece la Svezia, che ha battuto in sette end la Scozia con il risultato di 7-5. In semifinale i nordici se la vedranno con il Canada. Il match si giocherà in contemporanea con quello dell’Italia.