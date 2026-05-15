Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tv

Il primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Non ci sono pause, si prosegue con una frazione impegnativa. Il Giro d’Italia riparte dall’ottava tappa, la Chieti-Fermo di 156 chilometri.

PERCORSO

La parte iniziale di gara si sviluppa lungo l’Adriatico, percorso pianeggiante e su strade larghe e rettilinee, mentre la seconda nell’entroterra di Fermo con una serie di saliscendi e diversi “muri” da affrontare. La corsa, dopo il traguardo intermedio di Cupra Marittima, scala il primo GPM a Montefiore dell’Aso, salita di terza categoria, prima di Monterubbiano, asperità di quarta categoria. Si arriva una prima volta a Fermo dove si affronta il “muro” di via Cardarelli prima di affrontare la salita di Capodarco (GPM) e in rapida sequenza la salita di Fermo-Reputolo con successivo arrivo.

Gli ultimi chilometri sono tutti in sostanziale salita. Dopo la salita di Reputolo che immette nell’abitato di Fermo (pendenze fino al 22%) si continua a salire per vie cittadine strette e pavimentate in porfido anche di pendenza elevata. Una breve discesa conduce agli ultimi 750 metri per poi risalire fino all’arrivo su una rampa attorno al 10%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 16 maggio – Ottava tappa Chieti-Fermo (156 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:05; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport