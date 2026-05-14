Davide Ballerini: “Sono partito e speravo che nessuno mi superasse. Inseguivo la vittoria al Giro da anni”

Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 chilometri. Nel convulso finale, una caduta toglie dai giochi i velocisti puri, il corridore della XDS Astana Team anticipa il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step e si aggiudica il successo.

Quella conquistata dal corridore lombardo, undicesima vittoria da professionista per lui, rappresenta la prima vittoria italiana nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Completa il podio di giornata il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, titolare della maglia ciclamino.

Ballerini commenta così il successo: “Conoscevo questo finale. Sapevo che con l’acqua era un finale molto tortuoso. Oggi il nostro velocista era Malucelli, ma ho visto l’ultima curva e penso che sono l’unico dei primi quattro-cinque ad essere rimasto in piedi. Sono uscito dalla curva, ho sentito in radio ‘vai vai’, son partito e ho sperato fino all’ultimo che nessuno mi superasse“.

Un successo atteso a lungo: “Sono tanti anni che inseguivo questa vittoria al Giro e non sembra, ma comincio ad avere i miei anni. Ho acquisito esperienza, questo è sicuro, ma avevo una buona gamba. È un periodo che mi mancavano le vittorie, sono riuscito a confermarmi al Giro di Turchia con l’intento di arrivare qui e fare un ottimo risultato per questo Giro“.