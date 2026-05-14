Formia-Blockhaus, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Venerdì 15 maggio si disputerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 244 km da Formia-Blockhaus. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con la giornata dal chilometraggio più lungo e che prevedeva il primo arrivo in salita, dopo aver sostenuto ben 4400 metri di dislivello in una giornata che si preannuncia particolarmente complicata e che darà un nuovo volto alla classifica generale, fornendo le prime vere risposte su quali potrebbero essere le gerarchie sulla strada.

Dopo 157 km verrà affrontato un GPM di seconda categoria (6,9 km al 6,5% di pendenza media) che condurrà a Roccaraso, poi gli animi si accenderanno per il gran finale: 13,6 km all’8,4% di pendenza media (con punte al 14%) per arrivare ai 1.666 metri sul livello del mare del Blockhaus, tra l’altro dopo essere transitati dal Chilometro Red Bull che metterà in palio importanti secondi di abbuono (nell’ordine 6”, 4” e 2” ai primi tre classificati).

La settima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Lazio, Campania, Molise e Abruzzo. Vengono attraversate le province di Latina, Frosinone, Caserta, Isernia, L’Aquila, Chieti, Pescara. Partenza alle ore 10.55, arrivo tra le ore 16.50 e le ore 17.30 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Formia-Blockhaus, settima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO FORMIA-BLOCKHAUS, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 10.55 Partenza

Ore 16.50-17.30 (circa) Arrivo

FORMIA-BLOCKHAUS, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI LATINA: Formia, Fondi, Lago San Puoto, Sperlonga, Gaeta, Formia.

PROVINCIA DI FROSINONE: Sant’Apollinare.

PROVINCIA DI CASERTA: Marsella.

PROVINCIA DI FROSINONE: Taverna di San Vittore.

PROVINCIA DI CASERTA: San Pietro Infine.

PROVINCIA DI ISERNIA: Venafro, Colli al Volturno.

PROVINCIA DI L’AQUILA: Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli.

PROVINCIA DI CHIETI: Stazione di Palena.

PROVINCIA DI PESCARA: Sant’Eufemia a Maiella, Roccamorice.

PROVINCIA DI CHIETI: Blockhaus.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.