Giro d’Italia 2026, capitombolo a Napoli! Davide Ballerini ne approfitta e vince la volata monca

Arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d’Italia 2026! In una sesta tappa condizionata da una caduta nell’ultimo tratto di gara causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini: l’atleta della XDS Astana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious).

Attacco in coppia nella primissima fase di gara: sono andati in fuga Edward Planckaert e Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech). Subito dopo, sul GPM di Cava De’ Tirreni, cambio di scenario: Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) si sono portati sulla coppia al comando con Planckaert che ha perso contatto.

I quattro azzurri hanno proseguito la propria azione fino ad una trentina di chilometri dall’arrivo, con le squadre dei velocisti che hanno aumentato il ritmo andando a ricompattare il gruppo. Velocità altissime in vista della volata in Piazza del Plebiscito, con il porfido.

Negli ultimi minuti di gara è arrivata la pioggia a creare i problemi alle squadre dei velocisti. Proprio nel tratto di pavé a 800 metri dall’arrivo, in una curva, nelle prime posizioni, sono finiti a terra, tra gli altri, Dylan Groenewegen e Jonathan Milan e si è completamente distrutto il plotone. Ad approfittarne un eccezionale Davide Ballerini: l’azzurro ha lanciato lunghissima la volata e ha beffato Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). Terzo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), in top-10 anche Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), settimo, Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber), ottavo, Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), nono.