Ambesi: “Spero Musetti non affretti i tempi di recupero. Per Jodar una sconfitta salutare”

Jannik Sinner e Luciano Darderi raggiungono le semifinali degli Internazionali d’Italia di Roma e il Foro Italico si tinge ancor più di azzurro. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport inizia dalle inevitabili critiche su quanto avvenuto tra Finale di Coppa Italia di calcio e torneo di tennis: “Non puoi programmare la Finale di Coppa Italia durante il torneo di tennis che si gioca a pochi metri. Le due realtà dovrebbero parlarsi perché situazioni simili non si ripetano. Lazio-Inter non era una partita ‘calda’ per cui pensate se ci fossero stato un match a rischio a livello di tifoserie. Il fatto dei fuochi d’artificio? Si commenta da sé, è qualcosa di imbarazzante, ma evitabile. La situazione è peggiore di come viene descritta. Sul torneo? C’è un problema legato agli orari. Che un match finisca alle 2:01 bisognerebbe discutere”.

Stiamo parlando della partita tra Darderi e Jodar con l’azzurro che ha vinto in 3 set splendidi: “Partita gladiatoria tra un giovane emergente e un altro giovane emergente di qualche anno in più. Non hanno mai lesinato colpi per 3 set rifilandosi colpi incredibili lungo l’intero match come se avessero due clave in mano. Darderi esce alla grande da questo incontro. Se vediamo il percorso della partita è andato nella sua direzione sempre. Nel secondo set poteva andare 4-0 e non ci è riuscito. Ha avuto due match point e non li ha convertiti, quindi ha perso servizio e set. Sembrava in balia dei crampi ad inizio terzo set con un linguaggio del corpo poco incoraggiante e invece ha scardinato Jodar che, a sua volta, doveva gestire i crampi e ha chiuso con un 0-6. Ad ogni modo è stato uno spettacolo fuori e dentro il campo. Per lo spagnolo è un ko salutare che gli insegnerà molto. Penso che questo match sia positivo per il tennis in generale. Jodar ha iniziato la sfida con l’intenzione di mettere in difficoltà Darderi sul dritto dato che lo avevano individuato come colpo più debole”.

Ambesi puntualizza il suo punto di vista sul torneo della capitale: “Il quinto Slam? Tra i problemi della giornata precedente e la nottata penso che questa narrazione si possa concludere. Rimarrà un sogno. Roma è un grande torneo ammirato da tutti, ma potrà anche non diventare uno Slam senza problemi”.

Si valuta poi la situazione generale del movimento tennis italiano: “L’Italia non aveva mai avuto due rappresentanti nelle semifinali di un Masters 1000 fino all’anno scorso. Adesso a distanza di un anno bissa questo risultato. Una impresa, un trionfo per il tennis di casa nostra. Non sarà come l’anno scorso perchè non vinceremo il torneo femminile o di doppio, ma in quello maschile le chance sappiamo che ci siano. Darderi? Ora mal che vada è al numero 17. Se supera Ruud è addirittura 15 poi non ci sono limiti alla provvidenza”.

Si chiude con Musetti uscito malconcio dal torneo e con la notizia che salterà anche il Roland Garros: “Ha detto che era stufo dei ritiri e ha voluto giocare. Forse non la scelta più azzeccata. Contro Cerundolo ha detto che provava dolore e prima del match contro Ruud non ha fatto esami strumentali? Ora dovrà stare fermo per un po’ e spero che lui e il suo staff abbiano abbastanza lucidità nel non forzare i tempi di recupero, tanto di punti sull’erba ne ha pochi da difendere. Penso sia un vero peccato. A Parigi aveva una grande chance. Non c’era Alcaraz, poteva finire dalla parte opposta del tabellone di Sinner e fare un grande percorso. Proprio per questo motivo sarebbe meglio valutare il peso degli appuntamenti”.

Gli italiani proseguono in un ottimo momento: “Nella peggiore delle ipotesi lunedì ci saranno 4 italiani nei primi 17. Dire che per la nostra storia si tratta di qualcosa di leggendario”.

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