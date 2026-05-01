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Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappa
Parla italiano la sesta tappa del Giro di Turchia: la frazione regina della corsa anatolica, con partenza da Antalya ed arrivo in quota a Feslikan dopo 127.9 km viene vinta da Christian Bagatin, che corona al meglio la fuga, in solitaria per gli ultimi 18 km, sulle rampe della lunga salita conclusiva.
L’alfiere della MBH Bank Ballan Telecom Fort vince in 3:23’12”, andando a precedere sul traguardo di 1’01” il nuovo leader della classifica generale, l’australiano Sebastian Berwick, il quale nel finale stacca l’ex maglia turchese, il colombiano Ivan Ramiro Sosa, quarto a 1’13”, battuto allo sprint dal transalpino Jordan Jegat.
In classifica generale, quindi, Berwick ora guida con il crono complessivo di 21:03’03”, con 5″ su Sosa. Staccati gli altri corridori, con il belga Kamiel Bonneu terzo a 59″ ed il già citato francese Jegat quarto a 1’05”. L’unico azzurro in top ten è Alessandro Fancellu (oggi nono a 1’54”), che è sesto a 1’20” dalla vetta.
ORDINE D’ARRIVO
1 Bagatin Christian MBH Bank Ballan Telecom Fort 25 03:23:12
2 Berwick Sebastian Caja Rural-Seguros RGA 15 + 01:01
3 Jegat Jordan Team TotalEnergies 10 + 01:13
4 Sosa Ivan Equipo Kern Pharma 5 + 01:13
5 Bonneu Kamiel Solution Tech-NIPPO-Rali 3 + 01:27
6 Agirre Jon Euskaltel-Euskadi + 01:45
7 Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi + 01:48
8 van Bekkum Darren XDS Astana Team + 01:52
9 Fancellu Alessandro MBH Bank Ballan Telecom Fort + 01:54
10 Mulubrhan Henok XDS Astana Team + 02:01
CLASSIFICA GENERALE
1 1 Berwick Sebastian Caja Rural-Seguros RGA 21:03:03
2 1 Sosa Ivan Equipo Kern Pharma + 05
3 2 Bonneu Kamiel Solution Tech-NIPPO-Rali + 59
4 5 Jegat Jordan Team TotalEnergies + 01:05
5 2 Breuillard Nicolas Team TotalEnergies + 01:14
6 2 Fancellu Alessandro MBH Bank Ballan Telecom Fort + 01:20
7 4 Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi + 01:47
8 1 Mulubrhan Henok XDS Astana Team + 01:53
9 4 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma + 02:17
10 Parra José Félix Caja Rural-Seguros RGA + 02:37