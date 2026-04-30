Il Piemonte ospiterà i Campionati italiani di ciclismo 2026, Cuneo la provincia scelta

Dopo il Friuli Venezia Giulia, tocca quest’anno al Piemonte ospitare in estate i Campionati italiani di ciclismo professionistico su strada 2026. La conferma è arrivata nelle ultime ore con le parole dell’assessore regionale allo Sport e Turismo Paolo Bongioanni, intervenuto nella presentazione di tre eventi: L’Étape Piemonte by Tour de France, L’Étape Mondovì by Tour de France e Il Gran Finale del Giro d’Italia Women.

La località scelta è stata quella della Provincia di Cuneo che aveva già in passato ospitato grandi eventi come tappe di Tour e Vuelta. Non sono ovviamente ancora ufficiali le informazioni relative ad un possibile percorso della prova in linea ma la collocazione temporale degli eventi sarà sicuramente fissata nel weekend del 27 giugno, con la prova a cronometro in programma il 25 o il 26.

Già nelle prossime ore, come riferito dall’assessore Bongioanni ci sarà un incontro tra FCI e Lega Ciclismo per organizzare al meglio l’evento. L’unica informazione veritiera data dai responsabili è che la prova in linea è stata pensata con un circuito di 60 chilometri da ripetere tre volte. Tutti i dettagli e le conferme verranno ufficializzati nei prossimi giorni.