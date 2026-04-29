Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo Persico

Termina con la vittoria in volata di Stanislaw Aniolkowski la quarta tappa del Giro di Turchia 2026. Il corridore polacco si è imposto al termine di 130 km (da Marmaris a Fethiye). Buon terzo posto per Davide Persico. La corsa è stata contrassegnata fondamentalmente da due tentativi di fuga, il primo maturato con Jonah Killy (Tartelletto-Isorex), Paul Wright (Modern Adventure) e Feritcan Samli (Spor Toto Cycling Team), il secondo ad opera di Jonah Killy, Awet Aman (Istanbul), Mustafa Tekin, Feritcan Şamli (Spor Toto Cycling Team), Muhammed Erkan (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) Samet Bulut (Konya Büyükşehir Belediye Spor), questi ultimi ripresi subito dopo l’unico GPM di giornata grazie agli uomini di casa Cofidis.

Il plotone si è poi spezzato in due a 20 km dall’arrivo, complice l’attacco di due corridori compreso Dario Ihor Belletta (Polti VisitMalta), salvo poi ricompattarsi in discesa, momento dell’ambizioso contrattacco di Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) non riuscito. A ranghi compatti, il più lesto si è rivelato essere Aniolkowski (Cofidis), autore di uno sprint calcolato alla perfezione con cui ha superato da dietro Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) arrivando al traguardo con mezzo metro di vantaggio. Tom Crabbe (Flanders-Baloise), vincitore delle prime due frazioni, è rimasto invece impantanato sul lato, mentre come anticipato sul gradino più basso si è accomodato Persico (MBH CSB Telecom Fort).

Nella classifica generale Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) rimane al comando delle operazioni con 13 secondi di vantaggio su Sebastian Berwick (Maja Rural-Seguros RGA), secondo davanti a Nicolas Breuillard (TotalEnergies), terzo a 21’’. Il miglior italiano è invece Alessandro Fancellu (MBH CSB Telecom Fort), quarto a 36’’.