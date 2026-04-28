Ciclismo su pista, Elia Viviani: “Il progetto è solido, ma limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficile”

Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso le qualificazioni olimpiche del ciclismo su pista per Los Angeles 2028, che entreranno nel vivo a partire dal prossimo ottobre con i Mondiali di Shanghai. Elia Viviani, coordinatore delle Nazionali azzurre di strada e pista, ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione per i pistard ed in particolare dell’incoraggiante tappa di Coppa del Mondo andata in scena lo scorso weekend in Malesia.

“In Malesia è arrivata una vittoria storica nel team sprint maschile. Con tempi di altissimo livello e dopo il podio ottenuto agli Europei, riuscire a vincere una prova di Coppa del Mondo rappresenta un segnale importante in vista della qualificazione olimpica, che inizierà con il Mondiale di Shanghai a ottobre. Da lì partirà un percorso nel quale vogliamo portare alle Olimpiadi sia il settore maschile sia quello femminile della velocità, non soltanto per partecipare, ma con grandi ambizioni. Ci aspettano due anni di lavoro e il gruppo sa benissimo quanto ancora ci sia da migliorare, perché limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficile. Però il progetto è solido e c’è tanta voglia di emergere. Questa vittoria in Coppa del Mondo ci dà sicuramente energia e fiducia, pur sapendo che la strada verso Los Angeles è ancora lunga“, dichiara Viviani al sito federale.

“Ottima anche la prova del quartetto maschile: dopo una Coppa sottotono ad Hong Kong, i nostri si sono ricompattati e hanno tirato fuori una prestazione di alto livello, conquistando la finale per il terzo posto e portando a casa una preziosa terza piazza. Molto positiva anche un’altra prova di Fiorin nell’eliminazione, conclusa con un terzo posto, così come la Madison corsa da protagonisti da Galli e Fiorin. I due sono rimasti in testa fino a circa 50 giri dalla fine, poi sono scivolati prima al secondo e poi al terzo posto, chiudendo infine quarti, ma restando in piena lotta per il podio fino alle battute finali. Nel settore femminile avevamo una squadra molto giovane. Con l’inserimento di Martina Fidanza come atleta più esperta, il gruppo ha iniziato a fare esperienza a livello internazionale, un bagaglio che sarà utile già nelle prossime gare“, prosegue l’ex corridore italiano.

Sulla programmazione dei prossimi mesi: “Ora ci sarà un periodo di pausa durante il quale i nostri pistard parteciperanno a diverse gare di classe 1 e classe 2, soprattutto in Italia — da Fiorenzuola a Pordenone, passando per le nuove prove inserite in calendario — oltre ad alcune competizioni internazionali all’estero, come quelle in Germania. Ci sarà quindi un’attività estiva importante per mantenere alta la posizione dell’Italia nei ranking delle varie specialità e preparare al meglio il Mondiale di Shanghai che, come detto, rappresenterà una tappa fondamentale per iniziare a mettere i primi mattoni nella qualificazione olimpica verso Los Angeles“.