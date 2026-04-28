Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podio

Colpo doppio per Ivan Ramiro Sosa, che festeggia il ritorno al successo nella terza tappa del Giro di Turchia 2026 e così balza in testa alla classifica generale. Il colombiano dell’Equipo Kern Pharma si è imposto sull’arrivo in salita nella frazione di 132,7 km con partenza da Marmaris e traguardo a Kıran. Secondo posto per l’australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) e terzo per il francese Nicolas Breuillard (TotalEnergies). Sfiora il podio anche un buon Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), protagonista anche lui nella salita finale.

Sosa non vinceva una corsa addirittura dall’ottobre 2022 in Malesia al Tour de Langkawi. Il colombiano è stato protagonista di una grande azione in salita a poco meno di cinque chilometri dal traguardo. In salita il sudamericano ha sfoderato tutte le sue qualità, prendendo margine su tutto il gruppo con i migliori.

Svariati i tentativi da dietro, compreso quello di Alessandro Fancellu, che si è portato ad una decina di secondi di ritardo dal leader. Dalle retrovie è poi uscito Sebastian Berwick, protagonista di una bella progressione nel tratto finale. Sosa si è così imposto con nove secondi di vantaggio proprio sull’australiano, quindici sul francese Breuillard e con Fancellu quarto 26 secondi. Buona prova anche di Matteo Scalco (XDS Astana Team), che ha terminato al settimo posto a 53 secondi.

In classifica generale Sosa è ora al comando con un vantaggio di 13 secondi su Berwick e 21 su Breuillard. In quarta posizione c’è proprio Fancellu con un ritardo di 36 secondi.