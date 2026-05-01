Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile batte anche l’Argentina e conquista i sedicesimi ai Mondiali a squadre
Terza vittoria in altrettanti incontri, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel terzo ed ultimo tie del Gruppo 13 della fase 1B, le azzurre, dopo aver battuto Turchia e Croazia, superano per 3-0 anche l’Argentina e chiudono il raggruppamento al primo posto, centrando l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno tra lunedì 4 e martedì 5.
Il tie odierno si apre con l’affermazione di Gaia Monfardini contro Camila Arguelles per 3-1 (9-11 11-9 11-6 11-9), seguita dal successo di Giorgia Piccolin ai danni di Ana Codina per 3-0 (11-7 13-11 11-6), e completato dalla vittoria di Nicole Arlia su Luciana Frias per 3-0 (11-5 11-6 11-8).
In classifica l’Italia chiude la prima fase a punteggio pieno, conquistando con pieno merito i sedicesimi, in attesa di scoprire il nome dell’avversaria: il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta verrà compilato al termine della fase 1A, che vedrà scendere in campo tra sabato e domenica le prime otto teste di serie.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo femminile
Italia-Argentina 3-0
Gaia Monfardini-Camila Arguelles 3-1 (9-11 11-9 11-6 11-9)
Giorgia Piccolin-Ana Codina 3-0 (11-7 13-11 11-6)
Nicole Arlia-Luciana Frias 3-0 (11-5 11-6 11-8)
Classifica Gruppo 13
1 Italia 6
2 Croazia 3
2 Turchia 3
4 Argentina 3