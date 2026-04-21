Ciclismo, Lorenzo Finn: “Stare con nomi così importanti significa molto per me”

Dopo la spettacolare tappa del Tour of the Alps, che ha visto Giulio Pellizzari vincere in Val Martello andando a prendersi anche la maglia del primato della breve corsa a tappe che si corre fra Italia e Austria, il mondo del ciclismo ha “rimesso gli occhi” anche su Lorenzo Finn.

Il ciclista italiano classe 2006, compagno di squadra peraltro di Pellizzari alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha mostrato tutte le sue doti facendo vedere di avere una gamba importante anche svolgendo un lavoro da gregario.

Al termine della tappa, il ligure ha affermato: “È stata una giornata davvero positiva per noi – come riporta Spaziociclismo -. Con la vittoria di Giulio Pellizzari e diversi corridori nelle prime posizioni, abbiamo dimostrato quanto siamo forti come squadra”.

Poi su se stesso ha aggiunto: “Anche per me, personalmente, è stata un’ottima tappa. Riuscire a tenere il passo con nomi così importanti significa molto per me”. Lorenzo Finn ha chiuso la frazione al sesto posto. Nelle prossime giornate vedremo se cambierà il suo ruolo e come potrà svilupparsi la sua settimana, in una corsa preparatoria all’arrivo delle grandi corse a tappe.