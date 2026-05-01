Gianluca Cadenasso vince ancora a Cagliari e prosegue la scalata vorticosa nel ranking ATP! L’Italia osserva un nuovo giovane

Gianluca Cadenasso si regala il derby italiano con Matteo Arnaldi nella semifinale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: l’azzurro supera nei quarti di finale il neerlandese Jesper de Jong con lo score di 6-4 5-7 6-3 dopo due ore e 57 minuti di gioco.

Il tennista classe 2004 irrompe virtualmente per la prima volta tra i primi 200 della classifica ATP e contestualmente riceve la wild card per l’ATP Masters 1000 di Roma, dopo che Matteo Berrettini ha lasciato libera quella a lui destinata, essendo entrato in tabellone per classifica.

Nel primo set Cadenasso parte male e va sotto 0-2, ma poi toglie per due volte di fila la battuta all’avversario, volando sul 4-2. I servizi tornano a dominare e l’azzurro tiene senza problemi i seguenti turni in battuta, incamerando il parziale sul 6-3 al primo set point.

Nella seconda frazione arrivano tre break consecutivi tra terzo e quinto game, con l’azzurro che si porta sul 3-2 con il servizio a disposizione. Cadenasso conferma per due volte lo strappo e nel decimo game va a servire per il match, ma subisce il controbreak. L’azzurro crolla e de Jong trova un altro break, che gli vale il 7-5.

Nella partita decisiva è ancora l’azzurro il primo a scattare in avanti, trovando il break nel terzo game. Il neerlandese trova il controbreak nel sesto gioco, ma Cadenasso strappa nuovamente la battuta all’avversario nel settimo game. L’azzurro questa volta non trema, anzi nel nono gioco arriva un altro break e Cadenasso vince per 6-3.

Le statistiche indicano grande equilibrio, con Cadenasso che vince 112 punti contro i 107 del rivale, anche se de Jong mette a segno più vincenti, 31-25, concedendo però anche più gratuiti, 55-53. L’azzurro sfrutta 7 delle 17 palle break avute a disposizione e ne cancella 11 delle 16 concesse all’avversario.