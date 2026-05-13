Lorenzo Musetti lancia l’allarme: “Roland Garros? Vedremo…Mai tanti infortuni in carriera”

Lorenzo Musetti perde nettamente contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La notizia più rilevante non è però la sconfitta, ma l’allarme sulle proprie condizioni di salute lanciato dal giocatore toscano che non riesce a ritrovare la condizione migliore e al momento mette in dubbio la partecipazione al Roland Garros. Il carrarino ha affrontato la situazione nella conferenza stampa successiva alla partita.

Sulle complicate condizioni fisiche e i diversi ritiri: “Mi scuso. Sono piuttosto deluso dalla prestazione che ho offerto al pubblico. Oggi, purtroppo, la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Non volevo ritirarmi perché sono un po’ stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa“.

I dubbi sulla partecipazione dell’italiano al Roland Garros: “Al momento non so se giocherò a Parigi. Farò degli esami più specifici nei prossimi giorni. Ho avuto questo problema per tutto il torneo e non ho potuto fare i test perché giocavo quasi tutti i giorni, e ho cercato di risolverlo nel poco tempo che avevo a disposizione. Spero che sia meno grave di quanto sembri, così da poter arrivare al Roland Garros”.

I troppi infortuni dell’ultimo periodo: “Sto attraversando un periodo molto difficile in questa fase della mia carriera, pieno di infortuni. È una cosa che non mi era mai successa prima. È difficile da sopportare, e mentalmente è difficile rimanere lucidi in questa situazione”

Sono poche le partite in cui si è sentito bene: “Forse solo nelle prime due partite a Madrid mi sono sentito meglio. Per il resto del tempo ho sempre giocato su una gamba sola. Oggi, ad esempio, avevo paura di caricare il peso sulla gamba sinistra. Ho avuto molta difficoltà a trovare sostegno e forza in quella gamba“.

Sulla possibile causa dei numerosi infortuni: “Abbiamo provato diverse cose, ma facciamo fatica a trovare una spiegazione. Si è trattato sempre di infortuni lievi, più fastidiosi di quelli gravi che ti costringono a fermarti per molto più tempo. Non è solo a livello fisico, ma anche mentale, tutto questo è molto destabilizzante. Se avessi la risposta, probabilmente non sarei infortunato“.