I precedenti tra Sinner e Rublev: diversi confronti sulla terra rossa

Il cammino verso la conquista del sesto Masters 1000 consecutivo e del primo titolo nel torneo di casa prosegue con la sfida ad una vecchia conoscenza. Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo, affronta infatti il russo Andrey Rublev.

Quella tra il finalista della scorsa edizione e la testa di serie numero dodici del seeding capitolino sarà l’undicesimo incrocio della storia tra i due giocatori. Il bilancio dei precedenti, come potrebbe apparire abbastanza logico, pende dalla parte del tennista italiano che conduce per 7-3.

All’interno di una storia così ampia, nella quale il materiale certamente non manca, ci sono anche quattro confronti disputati sulla terra rossa e anche in questo caso i numeri premiano il giocatore azzurro che ha conquistato l’intera posta in palio in tre delle quattro occasioni citate.

Il primo incrocio sul rosso risale ai quarti di finale del torneo di Barcellona 2021 quando ad imporsi fu l’italiano con il punteggio di 6-2 7-6(6). Negli ottavi di finale del torneo di Montecarlo 2022 il numero uno del mondo si è ripetuto con il punteggio di 5-7 6-1 6-3, mentre qualche mese più tardi Rublev ha sfruttato il ritiro dell’avversario negli ottavi del Roland Garros sul punteggio di due set a uno a proprio favore. L’ultimo faccia a faccia sulla terra risale agli ottavi dello Slam parigino del 2025 con la netta vittoria di Sinner in tre set.