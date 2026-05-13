Luciano Darderi alza l’asticella: “Studierò Jodar. La Coppa Davis con l’Italia resta un sogno”

Luciano Darderi conferma di essere uno straordinario lottatore e grazie alla sua tempra caratteriale confeziona una straordinaria rimonta, annulla quattro match point a suo sfavore, ed elimina il numero tre del mondo, Alexander Zverev (1-6, 7-6(11), 6-0), negli ottavi dell’ATP di Roma 2026. E ha ottimi motivi per farlo, visto che nei quarti lo attende il formidabile Rafa Jódar.

Darderi ha parlato di ciò che lo aspetta contro lo spagnolo, così come della sua storica rimonta contro Zverev, nella conferenza stampa successiva alla vittoria, dove ha anche colto l’occasione per confessare il suo sogno di sollevare il titolo domenica prossima.

Sui match point annullati a Zverev: “Quanti match point ho annullato? Quattro, davvero? Ero così concentrato che giuro di non ricordare. Credo uno o due. Ho sempre giocato di notte e sono andato a letto alle tre o alle quattro. Oggi è stata la prima partita che ho giocato di giorno. Le condizioni erano diverse. C’è molta pressione a giocare qui. Volevo dimostrare di poter giocare una partita del genere. Per fortuna sono riuscito a vincere, perché avrei potuto facilmente perdere. Comunque, il livello c’è. Anche se ho perso il secondo set, sapevo di giocare bene. Sono orgoglioso di aver continuato a lottare nel momento più difficile“.

L’avvicinamento al match con Jodar: “Ovviamente, il recupero fisico è importante. Massaggi, riposo e una buona alimentazione. Giocheremo di sera sul Campo Centrale, che è diverso da quello su cui ho appena giocato. Jódar è un grande giocatore e lo ha dimostrato negli ultimi quattro tornei. Cercherò di dare il massimo, come ho fatto finora. Analizzeremo la partita anche dal punto di vista tattico. Sarà senza dubbio una partita difficile, ma avrò il supporto del pubblico e cercherò di sfruttarlo al meglio“.

La partita indimenticabile contro il numero tre ATP: “Senza dubbio, è stata la partita più importante della mia carriera. Contro Zverev a Roma, il primo quarto di finale di un Masters 1000. È la partita più bella ed emozionante. Tutto è iniziato sul 5-4 nel secondo set, quando lui serviva per il match con le palle nuove. In quel momento, lui, che fino ad allora aveva servito a 220 km/h, ha commesso un paio di doppi falli che mi hanno permesso di rientrare in partita.” “Ho colto l’occasione. Sul 5-5, 0-30, la partita è cambiata, secondo me. Ho pensato che se avessi vinto quel game, la partita avrebbe potuto ribaltarsi. Ero molto teso nel tie-break. Nel terzo set, sono riuscito a trovare il mio miglior tennis“.

Le chiavi tattiche della rimonta: “La chiave di questa partita è stata lo spirito combattivo. Scherzi a parte, mi sono concentrato sul suo dritto. Poi ho capito che dovevo tenerlo in movimento e sono riuscito a chiudere molti più punti in attacco, così come delle volée decisive. È stato allora che ha iniziato a perdere la calma. Perché a quel punto ho iniziato a colpire anche le palle corte. E il mio servizio, dalla metà del secondo set in poi, ha iniziato a funzionare meglio. All’inizio, tremavo nei primi game, mi girava la testa. Uscire da quella situazione non è stato facile. In quei momenti, ho cercato di respirare e di rimanere calmo.” “Ma volevo dimostrare di avere il livello per essere qui“.

Il sogno di vincere a Roma: “Questa partita significa molto per me. Tutti sanno che sono nato in Argentina. Se non fossi entrato nella top 30, nella top 20, nessuno se ne sarebbe accorto. Il sogno della Coppa Davis è ancora vivo, anche se non l’ho ancora realizzato perché ci sono tanti giocatori. È un ottimo momento per il tennis italiano. Sono contento di essere tra i primi quattro nella top 20. Jannik, Lorenzo e Flavio sono fortissimi. Dico da anni che voglio vincere a Roma. È il mio sogno, ed è ancora vivo. Ho appena battuto Sascha, che ha vinto qui due anni fa“.

Sulle condizioni difficili del campo: “Non è stata una giornata facile. C’era vento ed era difficile controllare la palla. Alla fine, però, le condizioni sono state favorevoli per entrambi. È vero che a tratti il ​​campo non era al meglio; ci sono stati dei rimbalzi sfortunati. Comunque, mi sono adattato alla situazione“.