WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinale

Il programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana Sorana Cirstea, autrice dell’eliminazione di Aryna Sabalenka nei sedicesimi, e Coco Gauff a giocarsi la prima semifinale in programma giovedì.

Non si ferma la corsa di Sorana Cirstea. La testa di serie numero 26 piega la lettone Jelena Ostapenko 6-1 7-6(0) in un’ora e trentatré minuti. La romena, dopo aver salvato palla break, tiene il servizio di apertura. La lettone replica a zero per l’1-1. La testa di serie numero ventisei rompe l’equilibrio nel quarto gioco quando trasforma la palla break del 3-1, continua a macinare il suo gioco e s’invola fino al 6-1 sancito dal primo set point.

Nel secondo parziale Ostapenko parte decisamente meglio, salva palla break nel quinto gioco e nel sesto strappa il servizio alla rivale per il 4-2 e poi per il 5-3. Cirstea non concede però spazio alla rivale, completa la rimonta sul 5-5, raggiunge il 6-6 dopo aver salvato set point nel decimo gioco e domina il tie-break 7-0.

Coco Gauff rimonta Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, 4-6 6-2 6-4 in due ore e venti minuti. La russa è la prima a rompere l’equilibrio iniziale con il break del 2-1 e consolida il vantaggio con il 3-1. La statunitense reagisce ed impatta sul 3-3, ma il nuovo strappo della rivale la porta a condurre 5-3. Andreeva non trema e firma il 6-4 della prima frazione sull’errore di diritto della statunitense.

La testa di serie numero tre, dopo aver salvato palla dello 0-1, tiene il servizio di apertura e, con il tracciante di rovescio incrociato, timbra il break del 2-0. L’americana concede una sola palla break, annullata, alla rivale, continua a spingere e le strappa nuovamente il servizio per siglare il 6-2 che rimanda il verdetto al set decisivo.

Sono due break ad inaugurare la terza frazione. L’americana rompe l’equilibrio nel quarto gioco quando trasforma la quarta opportunità per strappare il servizio alla rivale ed allungare sul 3-1. La statunitense, dopo aver annullato due palle del 3-2, griffa il 4-1 sul diritto in rete della rivale. Quando la partita sul 5-1 sembra ormai ad un passo dalla fine la russa lascia andare i colpi, l’americana non trova il guizzo per chiudere e la sfida si riapre fino al 5-4. Gauff riesce finalmente a chiudere e, al quinto match point, capitalizza il rovescio fuori misura dell’avversaria per il definitivo 6-4.