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Francesco Bagnaia soddisfatto dopo il venerdì del Mugello: “Buon feeling con la moto! Le gomme saranno decisive”
Uno dei venerdì migliori della stagione per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Ducati, infatti, ha concluso al secondo posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha decisamente brillato, con una GP-26 finalmente efficace.
Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:44.808 con 91 millesimi di vantaggio proprio su Pecco Bagnaia, quindi terza posizione per Enea Bastianini a 103. Quarto Franco Morbidelli con un distacco di 151 millesimi dalla vetta, quinto Fermin Aldeguer a 196, mentre è sesto il rientrante Marc Marquez a 202. Settimo Marco Bezzecchi a 216 millesimi, ottavo Jorge Martin a 324, quindi nono Alex Rins a 341, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 354.
Al termine del venerdì del Mugello il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questa è una pista estremamente favorevole alle Ducati e si è visto. Sin dalla FP1 mi sono sentito subito bene anche se le condizioni non erano impeccabili. Da quel momento non ho più voluto cambiare nulla a livello di set-up, dopotutto puoi fare tanto con il tuo corpo. Il grip non è alto, le gomme possono distruggersi in poco tempo, per cui l’imperativo è far girare la moto, poi per il resto puoi metterci una pezza tu con la guida”.
Pecco Bagnaia analizza la situazione a livello generale e personale: “Quest’anno sto accusando molto il grip al posteriore, diciamo che mi manca la spinta in più. I fratelli Marquez, invece, si lamentano dell’anteriore che io, invece, ho sistemato a Jerez. Domani e domenica penso che Di Giannantonio sarà della partita. La Sprint Race di domani? Sarà fondamentale per capire quanto si consumerà la gomma soft. So bene che sarà difficile portarla troppo a lungo”.