Poker italiano nelle pre-qualifiche del Mugello! Di Giannantonio brilla davanti a Bagnaia, si salva Bezzecchi

Il venerdì del Mugello si chiude con un magnifico poker azzurro in vetta alle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fabio Di Giannantonio, dopo aver firmato il miglior tempo nelle prove libere mattutine, si è confermato il più veloce anche nel turno pomeridiano candidandosi ad un ruolo da assoluto protagonista per il prosieguo del weekend sulla splendida pista toscana.

“Diggia” si è preso la leadership della graduatoria con la Ducati GP26 del team VR46 in 1’44″808, dimostrandosi molto competitivo sul giro secco ma non facendo il vuoto in termini di distacchi rispetto agli altri top rider. L’unico a restare sotto il decimo di gap è un convincente Francesco Bagnaia, 2° a 91 millesimi con la Ducati ufficiale subito davanti alla KTM Tech3 di un ispirato Enea Bastianini e alla Ducati GP25 di un redivivo Franco Morbidelli (VR46).

Ducati ha impressionato positivamente nel time-attack piazzando ben cinque moto (tutti i piloti titolari a disposizione, in assenza dell’infortunato Alex Marquez) nella top6 con Fermin Aldeguer quinto a 0.196 ed il rientrante Marc Marquez subito ottimo sesto a 0.202 lanciando un segnale importante a se stesso e all’intero campionato.

Obiettivo di giornata raggiunto anche dalle Aprilia ufficiali dei due grandi protagonisti di questa prima parte della stagione, con Marco Bezzecchi 7° a 0.216 e Jorge Martin 8° a 0.324 entrambi qualificati direttamente per il Q2 insieme alla Yamaha di Alex Rins e alla Honda LCR del rookie brasiliano Diogo Moreira. Fuori dalla top10 e costretto ad affrontare domattina il Q1 Pedro Acosta con la KTM ufficiale.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2026

1. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:44.808

2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.091

3. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.103

4. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.151

5. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.196

6. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.202

7. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.216

8. Jorge Martin (Aprilia Racing) +0.324

9. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.341

10. Diogo Moreira (LCR Honda) +0.354

11. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0.433

12. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.462

13. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.486

14. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) +0.661

15. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +0.787

16. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.809

17. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.862

18. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.996

19. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +1.146

20. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.491

21. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) +2.034

22. Cal Crutchlow (LCR Honda) +3.280