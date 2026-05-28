MotoGP, orari prove libere GP Italia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Torna in scena il Motomondiale 2026 e lo fa con una delle tappe più attese dell’intero calendario: stiamo parlando ovviamente del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento della stagione. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello si inizierà a fare sul serio dalla giornata di domani, venerdì 29 maggio, con il programma che proporrà le prove libere 1 e le pre-qualifiche delle tre classi.

Come si arriva a questo evento? C’è grande attesa per questo appuntamento, con la classe regina che potrebbe riabbracciare il campione del mondo Marc Marquez dopo la doppia operazione a piede e spalla. Il Cabroncito farà di tutto per essere della partita, mentre suo fratello Alex è già certo che salterà la tappa toscana. Stesso discorso, ovviamente, per Johann Zarco, uscito dal Montmelò con un ginocchio ko. Dall’altro canto Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio vogliono proseguire nel loro ottimo momento.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere (35 minuti) della Moto3, quindi alle ore 09.50 sarà la volta della classe mediana (40 minuti), mentre alle ore 10.45 sarà in scena la MotoGP per 45 minuti di grande importanza. Alle ore 13.15, poi, si partirà con le pre-qualifiche. La classe più leggera sarà in pista per 35 minuti, quindi alle ore 14.05 toccherà alla Moto2 (40 minuti) prima del gran finale della classe regina che sarà in azione dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Come seguire l’evento in tv o streaming? Il venerdì del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE delle due sessioni della MotoGP.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2026

Venerdì 29 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport