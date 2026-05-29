Fabio Di Giannantonio: “T3 decisivo, ma si può ancora migliorare”

Un grande venerdì per Fabio Di Giannantonio. Dopo aver comandato le operazioni nella prima sessione di prove libere, il pilota italiano ha segnato il miglior tempo anche in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato del Mugello.

Incredibile il feeling del nativo di Roma che, in sella alla sua Pertamina Enduro VR46 Racing, ha fatto la differenza nell’ultimo settore fermando il cronometro a 1:44.808, rifilando 0.091 alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, secondo davanti ad Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), terzo a 0.103 e all’altra VR46 guidata Franco Morbidelli, ai piedi della top 3 a 0.151 in nome di un quartetto tutto italiano.

Una volta arrivato in zona mista, “Diggia” ha commentato quanto fatto: “Giornata ottima in termini di risultato, abbiamo portato i compiti a casa, è stato però complicato: non sono riuscito a fare tanti giri di fila perché sto un po’ combattendo con i vari acciacchi. Abbiamo cercato di sopravvivere e portare a casa l’ingresso in Q2. Poi è venuto anche un bel tempo quando abbiamo deciso di attaccare, sono contento – ha detto Di Giannantonio a Sky Sport – Non ho guardato i setup degli altri, con Pecco stiamo condividendo lo sviluppo della carena nuova, su quello siamo più simili. Qui non c’è Alex Marquez, ma io e lui siamo quelli con la moto simile, Pecco richiede cose leggermente diverse. Quando sono arrivato in Ducati non ero così forte in frenata, non lo ero in generale. Ognuno cerca cose diverse, ma il risultato è sempre quello di essere più comodi possibili”.

Il pilota ha poi proseguito: “Il T3 è stato decisivo. Ho cercato di essere più pulito, l’anno scorso andavo bene anche se pagavo di feeling. Ho due giri con gomme usate che non erano male. Ma si deve continuare a lavorare“.