Francesco Bagnaia amaro dopo la Sprint Race: “Pessima partenza, oggi meglio di settimo non potevo fare”

Non ha troppa voglia di sorridere Pecco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha vissuto una gara anonima chiusa in settima posizione con, quantomeno, un buon finale.

La vittoria è andata allo spagnolo Raul Fernandez che ha preceduto il connazionale e compagno di marchio Jorge Martin per 1.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.2. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 4.4, quinta per il rientrante Marc Marquez a 9.0, davanti a Fermin Aldeguer che chiude sesto a 9.7. Settima posizione proprio per Pecco Bagnaia a 10.9, ottava per Ai Ogura a 11.4, quindi nona per Pedro Acosta a 11.8, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 12.9.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stata una gara difficile sin dalla partenza. Purtroppo questo limite del poco grip tra qualifiche e gara mi limita. Ho commesso qualche errore e al Mugello lo paghi. Potevo fare prima fila ma a parte questo non riesco a fare le partenze come si dovrebbe. Fino a ieri mi riuscivano bene, da stamattina no. Sono partito male, sono finito indietro e non ho avuto modo di recuperare. Più di settimo non potevo fare”.

Ultima battuta sulle condizioni generali e sulla gara di domani: “La moto la sentivo bene anche se non ho mai avuto troppo spazio per spingere. A livello di passo ci sono abbastanza ma se ti rovini la vita in partenza ti complichi tutta la gara. Ormai superare è diventato complicato. Per domani farò di tutto per trovare il giusto stratagemma per partire bene e non impennare. Davvero non stiamo capendo il motivo”.