Marco Bezzecchi, il sabato non va: il rendimento stagionale deficitario nelle Sprint

Nonostante la splendida prestazione mattutina che gli ha regalato la pole position ed il nuovo record della pista, Marco Bezzecchi continua a pagare dazio nelle Sprint e non va oltre un deludente quarto posto nella manche su distanza ridotta del Mugello. Il romagnolo dell’Aprilia è arrivato peraltro alle spalle di Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, i suoi primi inseguitori nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2026, perdendo dunque dei punti preziosi nella corsa al titolo.

Certo, la leadership del Bez in campionato resta abbastanza solida (+12 su Martin, +25 su Di Giannantonio, oltre 80 punti di margine sui ducatisti ufficiali) grazie al suo ottimo rendimento nei Gran Premi domenicali – tre successi, due secondi ed un quarto posto – ma nei prossimi mesi sarà fondamentale alzare l’asticella anche al sabato per centrare il bersaglio grosso e laurearsi finalmente Campione del Mondo.

Il 27enne nativo di Rimini vanta una terza piazza a Le Mans come miglior risultato dell’anno in una Sprint, mentre nelle altre sei non è mai arrivato tra i primi tre ottenendo due quarti posti (uno oggi dalla pole ed uno in Brasile) ed un nono a Barcellona oltre a tre “zeri” infilati nell’ordine a Buriram, Austin e Jerez de la Frontera. Sono davvero tanti i punti lasciati per strada da Bezzecchi al sabato, e la speranza è quella di non doverli rimpiangere a fine stagione come avvenuto per esempio (seppur in misura ridotta) a Francesco Bagnaia nel 2024.

Per rendere ad ogni modo trionfale il weekend del Mugello ci sarebbe un solo risultato disponibile verso la gara della domenica: i 25 punti. Una vittoria nel Gran Premio d’Italia darebbe un’importante iniezione di fiducia al portacolori dell’Aprilia, ricacciando indietro i vari Martin e Di Giannantonio di turno e lanciando un forte segnale all’intero campionato.