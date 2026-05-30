Jorge Martin: “Ho provato a prendere Fernandez, poi ho deciso di conservare le energie”

Una seconda posizione di spessore per Jorge Martin. Il pilota Aprilia ha infatti centrato il posto d’onore in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l’iconico tracciato del Mugello.

Nello specifico l’ex Campione del Mondo si è dovuto arrendere solo al cospetto di un più che consistente Raul Fernandez che, in sella alla Factory Trackhouse, ha vinto la gara corta. Sul podio anche la Pertamina Enduro VR46 Racing guidata da Fabio Di Giannantonio. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha analizzato la sua prestazione, concentrandosi sulla scelta di montare la media:

“Ieri ho provato un po’ tutto – ha detto Martin– ero più per la soft ma prima della gara sentivo molto caldo:, questo mi ha fatto pensare al mio feeling; ho visto che Fernandez aveva la media e ho fatto anche io questa scelta. Ho provato a seguirlo, ma non ci sono riuscito“.

Martin ha poi proseguito: “Ho capito di stare spingendo un po’ troppo. Fernandez andava forte, mi sono avvicinato ma non abbastanza, ho deciso di risparmiarmi un po’ per domani. Gara lunga? Spero di fare una bella partenza come oggi, oggi con Marc sono andato lungo e ho perso posizioni, ma se riesco a stare davanti posso avere un passo comodo, risparmiare e sperare che gli altri consumino più gomma di me”.