Fabio Di Giannantonio: “Un podio importante! Mi sono rifatto dopo la delusione delle qualifiche”

Fabio Di Giannantonio è soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una gara davvero particolare. I due piloti che, al contrario di tutti, hanno scelto la doppia gomma media, hanno preso e sono scappati. Il “Diggia”, invece, con media e soft ha saputo salire in terza posizione, difendendola in assoluta tranquillità.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Raul Fernandez che ha preceduto Jorge Martin per 1.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.2. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 4.4, quinta per Marc Marquez a 9.0, davanti a Fermin Aldeguer che chiude sesto a 9.7. Settima posizione per Pecco Bagnaia a 10.9, ottava per Ai Ogura a 11.4, quindi nona per Pedro Acosta a 11.8, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 12.9.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero felicissimo! Molto più di quello che si potrebbe pensare per un terzo posto. Davvero un ottimo risultato. Un podio importante davanti al pubblico di casa”.

Il pilota romano entra nel dettaglio di quanto fatto in pista: “Penso di avere fatto bene nei primi giri, mi sono liberato del gruppo in poco tempo ma Raul Fernandez e Jorge Martin con la doppia media erano già scappati via e volano. La loro scelta? Secondo i nostri calcoli tra media e soft non c’era grossa differenza, ma hanno avuto ragione loro. La gara è stata divertente anche se al Mugello si passa bene non è mai facile scappare. Sono contento. Proseguo in un momento stra-positivo. Devo essere sincero, questo podio mi ripaga del ‘rosicamento’ delle qualifiche. Non aver fatto la prima fila mi è dispiaciuto. Cos’è successo? Abbiamo spinto la moto più in ottica gara e ha fatto perdere qualcosa sul giro secco”.