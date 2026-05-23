F1: Russell si prende la pole nella Sprint Qualifying a Montrèal, bene Antonelli. Ferrari terza forza

La Mercedes detta legge in occasione delle Sprint Qualifying valide per il GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Montrèal. Sulla falsa riga di quanto visto nell’unica sessione di prove libere, a salire in cattedra sono stati i piloti della scuderia tedesca, con nota di merito per George Russell, poleman di giornata.

Nello specifico il britannico, apparso in ottimo spolvero per tutto il venerdì, ha fermato il cronometro a 1:12.695 beffando un brillante Andrea Kimi Antonelli, il quale ha chiuso con un ritardo di 68 millesimi, trovando il guizzo all’ultimo istante utile. Con un colpo di coda finale si è invece infilata la McLaren, capace di occupare la seconda fila superando così la Ferrari.

In tal senso, Lando Norris si è accomodato al terzo posto con un ritardo di 0.315, mentre Oscar Piastri si è accomodato in quarta piazza (a 0.334). Solo terza forza invece la Rossa, team che ha potuto contare sul quinto piazzamento di Lewis Hamilton (0.361) e del sesto di Charles Leclerc (0.445).

Da segnalare infine la settima piazzola della Red Bull di Max Verstappen, attardato di 0.539 condividendo la quarta fila con il compagno Isack Hadjar (a 0.640). Domani, sabato 23 maggio, alle ore 18:00 italiane ci sarà la Sprint Race, mentre le qualifiche per la gara tradizionale sono pianificate per le 22:00.