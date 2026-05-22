Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026:

Oggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara veloce di sabato 23 maggio, che si snoderà sulla distanza dei 100 metri. Subito dopo la Sprint Race, ci sarà spazio per le qualifiche che determineranno lo schieramento del Gran Premio della domenica.

Di seguito la griglia di partenza della Sprint Race del GP del Canada 2026 e i risultati delle Sprint Qualifying della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP CANADA F1 2026

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Alexander Albon (Williams)

22. Liam Lawson (Racing Bulls)

CLASSIFICA E RISULTATI SPRINT QUALIFYING GP CANADA F1 2026

Q3

Q2

1 George Russell Mercedes 1:13.026 2

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.439 3

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.525 2

4 Charles Leclerc Ferrari +0.528 2

5 Oscar Piastri McLaren +0.832 2

6 Lando Norris McLaren +0.931 2

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.114 2

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.213 2

9 Max Verstappen Red Bull Racing +1.386 2

10 Carlos Sainz Williams +1.521 3

11 Nico Hulkenberg Audi +1.569 3

12 Gabriel Bortoleto Audi +1.601 3

13 Franco Colapinto Alpine +1.676 3

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.902 3

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.279 3

16 Fernando Alonso Aston Martin – – 1

Q1

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.889 2

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.121 1

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.139 1

4 Lando Norris McLaren +0.376 1

5 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.628 1

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.652 1

7 Oscar Piastri McLaren +0.776 1

8 George Russell Mercedes +0.883 1

9 Charles Leclerc Ferrari +1.117 1

10 Franco Colapinto Alpine +1.595 2

11 Carlos Sainz Williams +1.611 2

12 Nico Hulkenberg Audi +1.784 2

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.871 2

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.871 1

15 Gabriel Bortoleto Audi +1.912 2

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.983 2

17 Sergio Perez Cadillac +2.113 2

18 Lance Stroll Aston Martin +2.465 2

19 Pierre Gasly Alpine +2.753 2

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.977 2

21 Alexander Albon Williams – – 0

22 Liam Lawson Racing Bulls – – 0