Max Verstappen: “Non sono sorpreso da questo risultato, speriamo di migliorare”

Quarta fila per la Red Bull al termine delle qualifiche Sprint del GP del Canada, appuntamento valido per il Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, la scuderia di Milton Keynes ha dovuto incassare il settimo posto di Max Verstappen e l’ottavo di Isack Hadjar: un risultato ben lontano dalle aspettative del quattro volte campione del mondo.

L’olandese ha dovuto fare i conti con diversi problemi di assetto, che gli hanno impedito di lottare per le posizioni di vertice. A dominare la scena è stata la Mercedes, capace di monopolizzare la prima fila con il britannico George Russell e Kimi Antonelli. Alle loro spalle si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, seguite dalle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

“Non sono sorpreso da questo risultato. Non avevo un buon feeling con la macchina e ho faticato molto. È stato difficile trovare continuità e ora dovremo analizzare la situazione. Cercheremo di capire qualcosa in più nella Sprint, sperando di migliorare in vista delle qualifiche“, ha dichiarato Verstappen ai microfoni nel post-sessione.

Resta ora da capire quanto il team anglo-austriaco riuscirà a intervenire su una RB22 che, per un motivo o per l’altro, continua a limitare il rendimento del campione olandese. La seconda giornata di Montreal dovrà necessariamente segnare un cambio di passo.