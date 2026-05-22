F1, GP Canada 2026: risultati e classifica FP1. Antonelli al comando, la Ferrari insegue

Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Canada, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il leader del campionato si è distinto al volante della Mercedes e ha stampato un rilevante 1:13.402, riuscendo a precedere il compagno di squadra George Russell per 142 millesimi. Le Frecce d’Argento sembrano essere ancora le monoposto da battere e hanno inflitto distacchi importanti ai più immediati inseguitori.

Le Ferrari hanno faticato sul rettilineo e sono lontane: Lewis Hamilton è terzo a 0.774, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto a 0.953. Subito alle spalle delle due Rosse si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen (quinto a 0.964), mentre il divario supera il secondo nei confronti delle McLaren di Lando Norris (sesto a 1.397) e Oscar Piastri (settimo a 1.561). Di seguito i risultati e la classifica delle FP1 del GP del Canada.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP CANADA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.402 5

2 George Russell Mercedes +0.142 5

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.774 5

4 Charles Leclerc Ferrari +0.953 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.964 6

6 Lando Norris McLaren +1.397 6

7 Oscar Piastri McLaren +1.561 6

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.050 5

9 Nico Hulkenberg Audi +2.296 7

10 Fernando Alonso Aston Martin +2.461 6

11 Gabriel Bortoleto Audi +2.812 5

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.851 5

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +3.095 6

14 Alexander Albon Williams +3.240 2

15 Carlos Sainz Williams +3.258 6

16 Pierre Gasly Alpine +3.407 4

17 Lance Stroll Aston Martin +3.576 6

18 Liam Lawson Racing Bulls +4.029 1

19 Oliver Bearman Haas F1 Team +4.368 6

20 Valtteri Bottas Cadillac +4.466 6

21 Sergio Perez Cadillac +4.524 5

22 Franco Colapinto Alpine – – 1